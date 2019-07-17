شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: تونس (0) ونيجيريا (1).. مباراة تحديد المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا تونس ونيجيريا، على استاد السلام، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية. تشكيل تونس: حراسة المرمى: معز بن شريفية الدفاع: أسامة الحدادي، ياسين مرياح، نسيم هنيد، محمد دراجر الوسط: إلياس سخيري، غيلان الشعلاني، فرجاني ساسي الهجوم: وهبي الخزري، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي Advertisements بينما جاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي: حراسة المرمى: أوزوهو الدفاع: أولا أينا، إيكونج، أوميرو، كولينز الوسط: نديدي، أيوبي، إيتيبو الهجوم: شوكويز، أحمد موسى، إيجالو أبرز أحداث اللقاء د3: إيجالو يتقدم مبكرا لمنتخب نيجيريا بعد استغلال خطأ الحارس معز بن شريفية

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