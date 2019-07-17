شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام «تريبير» إلى أتلتيكو مدريد.. تعرف على أشهر 5 إنجليز في تاريخ «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الأربعاء، خبر انضمام الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبير، في صفقة كلفت النادي المدريدي ما يقارب من 25 مليون يورو.

وأنضم اللاعب الإنجليزي الدولي لصفوف النادي الإسباني قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير، ليكون أول لاعب إنجليزي يلعب ضمن صفوف الروخي بلانكوس منذ 95 عامًا.

وصول تريبير لـ«لاليجا» الإسبانية فتح ملف انضمام اللاعبين الإنجليز لمسابقة الدوري الإسباني، ليكون اللاعب الإنجليزي رقم 20 الذي ينضم لنادي في لاليجا، واللاعب الإنجليزي الوحيد في المسابقة حاليًا.

في السياق التالي نستعرض أشهر 5 إنجليز لعبوا في لاليجا على مدار تاريخ المسابقة.

1- دافيد بيكهام:

الجناح الإنجليزي الشهير الذي انضم لصفوف العملاق المدريدي، ريال مدريد، في صيف 2003 قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة كلفت النادي الإسباني 37 مليون يورو في وقتها.

بيكهام لعب 116 مباراة مع ريال مدريد، في لاليجا، سجل 13 هدف، وشارك في فوز الفريق بـ لقب الدوري في موسم 2006/2007، وهو أخر مواسمه مع الفريق.

بيكهام هو أكثر لاعب إنجليزي شارك في مباريات في تاريخ لاليجا.

2- جاري لينيكر:

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واحد من أشهر المهاجمين في تاريخ الكرة الإنجليزية، ومع تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي عن أفضل هداف في كأس العالم 1986، قرر العملاق الكتالوني، برشلونة، ضم لاعب نادي إيفرتون مقابل ما يزيد عن 3 ملايين يورو (مبلغ ضخم في وقتها)، لينضم لصفوف برشلونة في صيف 1986، ويلعب مع الفريق 103 مباراة في لاليجا، سجل خلالها 42 هدفًا، ليكون أفضل هداف إنجليزي في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني.

3- ستيف ماكمانامان:

لاعب وسط ليفربول المتألق الذي أجبر بأدائه ريال مدريد على ضمه في صيف 1999، ليكون وقتها ثاني إنجليزي يلعب ضمن صفوف العملاق الإسباني خلف لوري كانينجهام (1980)، وأول لاعب من البريميرليج ينضم لصفوف ريال مدريد.

ماكمانامان لعب 94 مباراة بقميص ريال مدريد في لاليجا على مدار4 سنوات، وحقق لقب المسابقة مع الفريق في مناسبتين (2000/2001 و2002/2003).

4- فينيي ساموايز:

لاعب وسط قضى فترة لا بأس بها بالكرة الإسبانية عندما لعب ضمن صفوف لاس بالماس وإشبيلية خلال الفترة من 1996 لـ2003.

ساموايز لعب 73 مباراة في لاليجا بقميص الفريقين، ولم يحقق إنجازات تذكر في ظل هبوط فريقيه من المسابقة، لكنه يعد رابع أكثر لاعب إنجليزي شارك في تاريخ المسابقة.

5- مايكل أوين:

بعد فترة ذهبية في البريميرليج مع ليفربول، انتقل مايكل أوين إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2004 مقابل أكثر من 10 مليون يورو، لينضم لمجموعة النجوم في النادي بتواجد زين الدين زيدان، لويس فيجو، رونالدو نازاريو، وغيرهم من الجيل المشهور بـ«الجلاكتيكوس».

أوين لعب موسم وحيد مع ريال مدريد مشاركًا في 36 مباراة، ومسجلًا 13 هدفًا، لكن مشاركته لـ50% من مباريات الفريق تقريبًا بشكل بديل جعلته يختار الرحيل، وهو القرار الذي لم يعترض عليه ريال مدريد ليبيع اللاعب بضعف القيمة التي اشتراه بها تقريبًا لنيوكاسل يونايتد في صيف 2005.