شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تحديد المركز الثالث: التشكيل الرسمي لمواجهة تونس ضد نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، وجيرنر روهر المدير الفني لنظيره نيجيريا، التشكيل الرسمي للمواجهة التي ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: أسامة الحدادي، ياسين مرياح، نسيم هنيد، محمد دراجر

الوسط: إلياس سخيري، غيلان الشعلاني، فرجاني ساسي

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الهجوم: وهبي الخزري، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي

بينما جاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوزوهو

الدفاع: أولا أينا، إيكونج، أوميرو، كولينز

الوسط: نديدي، أيوبي، إيتيبو

الهجوم: شوكويز، أحمد موسى، إيجالو