المسابقات تعلن جدول المحترفين.. السبت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد صدور جدول الدوري السعودي للمحترفين 2019 - 2020. وستعقد لجنة المسابقات اجتماعا في فندق الفيرمونت بالعاصمة الرياض عند الساعة 4 من عصر السبت المقبل 20 يوليو مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين، وسيشهد الاجتماع الذي يترأسة أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات عرض معايير الجدول ورزنامة الموسم الرياضي 2019 - 2020، وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، تمهيدا للإعلان عن جدول الدوري الذي سينطلق في 22 أغسطس المقبل.



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