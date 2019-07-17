شكرا لقرائتكم "فى الصيف لازم نبحر".. أزمة تواجه الجبلاية فى استقدام حكام أجانب للقمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنهم يواجههون أزمة فى استقدام حكام أجانب لمباراة القمة التى تجمع الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الأسبوع الـ34 للدوري ، بسبب توقف الدوريات وحصول الحكام على إجازات خلال تلك الفترة.

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تابع مسئولو لجنة الحكام أنه تم مخاطبة عدد من الدول لاستقدام حكام أجانب، مبكرا وقبل اللقاء بأكثر من 12 يوما من أجل الحصول على وقت كافي للتفاوض مع أكثر من حكم فى حالة اعتذار آخر.

أردف مسئولو اللجنة أن الحكام الكبار فى إجازات والبعض الأخر يشارك فى المباريات الودية، وجاري التفاوض مع أكثر من دولة لتعيين حكام كبار للقاء.