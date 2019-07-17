شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية لعقد كريم بامبو مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بمجرد أن أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم وتعاقدهم بالشكل الرسمى مع كريم بامبو، اختراق "الخليج 365" سياج السرية حول التافصيل المالية المتعلقة بتلك الصفقة.

وكشف "الخليج 365" تفاصيل تعاقد كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى مع الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق كريم بامبو مع مسئولو الزمالك، على أن تكون القيمة المادية لتعاقده بشكل تدريجى، بحيث يتقاضى 4 ونصف مليون جنيه فى الموسم الأول، ثم يتقاضى 5 ملايين فى الموسم الثانى، ثم 5 ملايين ونصف فى الموسم الثالث، ثم 6 ملايين جنيه فى الموسم الرابع.

Advertisements

وتقاضى كريم بامبو 2 مليون جنيه، مقدم تعاقده مع الفارس الأبيض، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع أحد مسئولى النادى ووقع خلالها على عقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.