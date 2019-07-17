شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مقدم التعاقد مع كريم بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو نادى الزمالك، مقدم التعاقد مع كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى، بعدما وقع اللاعب للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل كريم بامبو على 2 مليون جنيه، قيمة مقدم تعاقده مع الفارس الأبيض، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع أحد مسئولى النادى ووقع خلالها على عقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.

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وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.