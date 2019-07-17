شكرا لقرائتكم ظروف صحية تمنع المتناوي من خوض انتخابات اتحاد الكرة التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي المتناوي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ، والمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" أنه لا ينوي الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة التكميلية نظرا لظروفه الصحية. Advertisements مجدي المتناوي تعرض لحادث كبير بسيارته منذ أكثر من شهر وقام بإجراء عدة عمليات جراحية ، دفعته للتواجد بمنزله حتى الآن بسبب الإصابة. قال المتناوي أن الظروف الصحية تمنعه من الترشح لعضوية الجبلاية و أنه يكن كل إحترام وتقدير لبعض أعضاء الجمعية العمومية ممن طالبوه بالتواجد فى الانتخابات المقبلة .

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