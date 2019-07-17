المقاولون يهزم الإسماعيلى بثنائية استعدادا للأهلى...

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جدة - عمرو شويل تغلب المقاولون العرب علي نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودس الذي جمعهما عصر اليوم علي ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر، سجل هدفي ذئاب الجبل ، التونسي سيف الجزيري وسجل هدف الدراويش طارق طه .
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها 24 يوليو الجارى .
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة
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