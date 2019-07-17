شكرا لقرائتكم 3 أخطاء تمحو تاريخ أحمد المحمدى مع منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جاء رد فعل احمد المحمدى لاعب المنتخب الوطنى الأول واستون فيلا على التصريحات التى أدلى بها هانى رمزى المدرب المساعد للفراعنة بجهاز المدير الفنى السابق خافيير أجيرى صادمة بكل ما تحمله من معنى.
وقال احمد المحمدى ان تاريخ أكبر من الرد على مدرب المنتخب الذى تحدث على اللاعبين وزملائه بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول.
وتسبب رد فعل احمد المحمدى فى حالة انقسام بين مؤيد ومعارض للاعب خاصة وان البعض يرى ان بصمة المحمدى لم تكن بقدر وقيمة الفراعنة.
وفى خضم هذه الأحداث يرصد الخليج 365 3 أخطاء كارثية كفيلة بمحو تاريخ المحمدى كلاعب فى منتخب مصر والتى جاءت كالتالى..
- وقع فى خطأ فادح مع منتخب مصر تسبب فى ضربة جزاء فاز بها المنتخب البرازيلى على حساب الفراعنة فى أقوى مباريات المنتخب الوطني الأول عبر التاريخ والتى انتهت بفوز السامبا بأربعة اهداف مقابل ثلاثة بخلاف أن هذا الخطأ جعله يتلقى الطرد من حكم المباراة، ولا تغفل الجماهير هذا الخطأ الذى وقع فيه اللاعب الدولى.
- مع مرور السنين واختلاف الأجيال دخل احمد المحمدى فى أزمة ثقة كبيرة خلال مباراة مصر والكونغو التى كادت تسبب فى توديع الفراعنة من تصفيات كأس العالم.
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