شكرا لقرائتكم العماني الحبسي يعلن رحيله عن الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العماني علي الحبسي يوم الأربعاء رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد موسمين قضاهما في صفوف الأزرق.

ونشر الحبسي (37 عاماً) مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر فيه برفقة محمد الشلهوب، لاعب الهلال، مبدياً اعتزازه بفترة العامين التي قضاها ضمن صفوف الهلال، وقدم جزيل الشكر لجماهير الفريق.

وانضم الحبسي للهلال في يوليو 2017 قادما من فريق ريدينغ الإنجليزي، كما سبق له اللعب لفريقي بولتون وويغان الإنجليزيين.

وحقق الحبسي بطولة الدوري موسم 2017-2018 مع الهلال، بالإضافة إلى بطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الموسم الماضي.