الشباب يهزم المجزل بخماسية ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الشباب على المجزل 5 – صفر في أولى مبارياته الودية استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، والتي تسبق معسكره الخارجي إلى ألمانيا.
وتعاقب كل من الكولومبي أسبريا والبرازيلي سيبا والأوروغوياني غوانكا وحسن الراهب على تسجيل أهداف الشباب الخمسة في اللقاء.
وكان الشباب قد أنهى التعاقد مع عدد من اللاعبين للموسم المقبل من أبرزهم عبدالملك الخيبري وأسبريا وغوانكا وعبدالله العويشير.
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