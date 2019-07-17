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ساليبا يقترب من الانتقال إلى أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب أرسنال الإنجليزي من حسم صراعه مع جاره اللدود توتنهام هوتسبير على ضم وليام ساليبا مدافع فريق سانت إتيان الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إخبارية بريطانية يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لاعب منتخب فرنسا للشباب تحت 18 عاما، بات على أعتاب الانضمام لأرسنال (المدفعجية)، لكنه سيعود للعب مع سانت إتيان على سبيل الإعارة في الموسم القادم، غير أنه سوف ينتقل إلى ملعب الإمارات عام 2020.

وتقدر قيمة صفقة ساليبابـ 30 مليون يورو، حيث سيتم دفعها على أقساط، وفقا لبي بي سي، التي أشارت إلى أن إدارة أرسنال تسعى أيضا لاستعارة داني سيبايوس لاعب فريق الإسباني.

ويرى مسؤولو أرسنال أن سيبايوس، سوف يستطيع ملء الفراغ الذي خلفه الويلزي آرون رامسي، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

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