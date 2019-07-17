شكرا لقرائتكم غوارديولا يتوقع استمرار ساني في سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن رغبة الفريق السماوي في الإبقاء على جناحه الألماني ليروي ساني "دائما مطروحة"، معربا عن توقعه ببقاء اللاعب مع سيتي.

وارتبط ساني كثيرا بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم السبعة الأخيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من أن قبول الجانب الألماني للصفقة، أصبح أمرا غير مرجح الآن.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن غوارديولا، قوله: أتوقع أن يبقى ساني معنا. لقد قدم النادي له عرضا في العام الماضي، كما قلت مرات عديدة، نريد أن يسعد الجميع بالتواجد هنا، سوف نساعده ليكون الأفضل. إننا نعرف إمكاناته ومستوياته. لديه كفاءة خاصة يصعب العثور عليها في جميع أنحاء العالم.

وتابع: هو يعلم، بل وجميع اللاعبين يدركون أنه من الصعب اللعب بوتيرة منتظمة بالنظر إلى كفاءة اللاعبين التي نمتلكها في الفريق.

واستطرد قائلا: لكنني في الوقت نفسه، تحدثت إلى المسؤولين عشر مرات (لأقول) أريد أن يكون اللاعبون سعداء هنا. إذا لم يرغبوا في التواجد معنا، فمن حقهم الرحيل. الرغبة عند أي لاعب في الاستمرار معنا مهمة دائما.