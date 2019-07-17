شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف التفاصيل المالية لعقد كريم بامبو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم وتعاقدهم بالشكل الرسمى مع كريم بامبو، اختراق "سوبر كورة" سياج السرية حول التافصيل المالية المتعلقة بتلك الصفقة. وكشف "سوبر كورة" تفاصيل تعاقد كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى مع الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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