شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى حكام قمة الأهلي و الزمالك بسبب الإجازات و الوديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هناك أزمة ستواجههم فى استقدام حكام أجانب لمباراة القمة التى تجمع الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الأسبوع الـ34 للدوري ، بسبب توقف الدوريات وحصول الحكام على إجازات خلال تلك الفترة.
تابع مسئولو لجنة الحكام أنه تم مخاطبة عدد من الدول لإستقدام حكام أجانب ، مبكرا و قبل اللقاء بأكثر من 12 يوم من أجل الحصول على وقت كافي للتفاوض مع أكثر من حكم فى حالة إعتذار آخر .
أضاف مسئولو اللجنة أن الحكام الكبار فى أجازات والبعض الأخر يشارك فى المباريات الودية ، وجاري التفاوض مع أكثر من دولة لتعيين حكام كبار للقاء.
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