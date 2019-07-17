شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقى يجدد طلب إستعارة معروف يوسف من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار للشرطة العراقى، طلبا من النادى العراقى بتجديد استعارته بشكل رسمى من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حصد فريق الشرطة بمشاركة معروف يوسف لقب الدورى العراقى رسميا، بعد خسارة منافسه القوة الجوية أمام النفط بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 36 من المسابقة وتوقف رصيد القوة الجوية عند 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشرط البطل، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، دون النظر لنتيجة مياراة الشرطة الجارية حاليا مع الميناء فى نفس الجولة، سجل هدفى النفط، كلا من فرحان شكور فى الدقيقة 37، ومازن فياض فى الدقيقة 50، فيما سجل عماد محسن هدف الشرطة الوحيد فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن فريق الشرطة يتولى تدريبه الصربى نيبوشا المدير الفنى السابق للزمالك وطالب مسئولى النادى العراقى من معروف يوسف تجديد إعارته من الزمالك ولم يحسم الأبيض وجهة اللاعب القادمة.