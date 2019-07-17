شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف الصحية تمنع مجدى المتناوي من الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي المتناوي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ، والمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف – أنه اعتذر عن خوض انتخابات الجبلاية المقبلة التكميلية بسبب ظروفه الصحية. وتعرض مجدي المتناوي لحادث كبير بسيارته منذ أكثر من شهروقام بإجراء عدة عمليات جراحية ، دفعته للتواجد بمنزله حتى الآن بسبب الإصابة. أضاف المتناوي أن الظروف الصحية تمنعه من الترشح لعضوية الجبلاية و أنه يكن كل إحترام وتقدير لبعض أعضاء الجمعية العمومية ممن طالبوه بالتواجد فى الانتخابات المقبلة .

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