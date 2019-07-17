شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لـ" تايم سبورت ": أتمنى فوز الجزائر بكأس أفريقيا ..و السنغال منافس قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه قائد فريق الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن المباراة النهائية لامم أفريقيا 2019 بين الجزائر و السنغال ستشهد صعوبة كبيرة للغاية على الفريقين بسبب قوة اللاعبين والاداء القوى الذى ظهروا به خلال مباريات البطولة منذ بداتيها.

وأضاف حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن الجزائر و السنغال أستحقا الوصول الى المباراة النهائية بسبب الجدية التى ظهرت عليهم منذ الدقيقة الاولى من البطولة ولكن يتمنى تحقيق محاربى الصحراء رفع كأس البطولة الجمعة المقبل.

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال فى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا 2019 يوما لجمعة المقبل باستاد القاهرة ، بعد تخطيهما منتخبى نيجيريا وتونس فى دور نصف النهائي من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.