اونلاين | رابط متعدد MAX: بث مباشر تونس ونيجيريا اون لاين Tunisia beIN رابط يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا tv live

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مشاهد البث مباشر نيجيريا وتونس - أمم أفريقيا 2019 تتجه أنظار العالم اليوم الأربعاء إلى مصر في تمام التاسعة مساءً لمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين نيجيريا وتونس.

تنقل قناة تايم سبورت المباراة مجانا كما تنقلها قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة بتعليق رؤوف خليف.

تقابل المنتخبان 5 مرات، لم تفز تونس في أية مباراة وتعادلا في 4 مباريات وفازت نيجيريا في مباراة واحدة.

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل تونس كالتالي :-

حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدفاع: ياسين مرياح، أسامة الحدادي، دريجير، نسيم هنيد. Advertisements الوسط: ساسي، الشعلالي، السخيري. الهجوم: الخزري، أنيس البدري، الخنيسي.

تشكيل نسور نيجيريا:

حراسة المرمى : دانييل أكبي

الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس

خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي

الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى

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