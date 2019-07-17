اونلاين | يلا شوت plus.. مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في بث مباشر اليوم - beIN SPORTS كورة لايف رابط ماتش تونس أونلاين لايف

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب نيجيريا ومنتخب تونس، والتي ستقام اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية KOORA ONLINE، مباراة منتخب تونس ومنتخب نيجيريا BEIN SPORTS.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب تونس ومنتخب نيجريا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS، ويسعى نسور قرطاج لتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية YALA KOORA، مباراة منتخب تونس ومنتخب نيجيريا KOORA LIVE.

كول كورة ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، KOORA GOAL وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة يلا شوت حصري تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب بين سبورتس.

كورة أونلاين وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية KOORA ONLINE، على قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري، وتذاع عبر قناة بين سبورتس ماكس 1 و 2 عبر قمر النايل سات وقمر العرب سات YALA KOORA.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب نيجيريا YALA KOORA :-

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة.

خط الوسط : فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي.

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خط الهجوم : يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا :-

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز.

خط الهجوم : أوديون إيجالو.

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