اونلاين | بث مباشر مباراة تونس ونيجيريا يلا شوت bein max كورة ستار مشاهدة مباراة تونس ضد نيجيريا أونلاين staR koRa

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مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء 17-7-2019 بث مباشر بجودة عالية عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن استاد السلام مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر حتى يوم الجمعة الموافق 19 من يوليو، بين منتخبي تونس ونيجيريا.

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سوف تنطلق أحداث مباراة تونس ونيجريا، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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من المقرر أن تكون أحداث مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين المنتخب التونسي والنيجيري، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع أحداث المباراة من خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري، من خلال قناة تايم سبورت time sport .

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لن يفتقد المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون جميع أوراق المدرب آلان جريس لحصد الميدالية البرونزية على أقل تقدير، ومن المقرر ان يكون تشكيل نسور قرطاج كالتالي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة، خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي، خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

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على الجانب الآخر، لا يوجد غيابات في صفوف منتخب نيجيريا في المباراة ضد المنتخب التونسي، ولن يفتقد النسور الخضراء أي لاعب بسبب الإيقاف، وسيبدأ المدرب جيرنو روهر بتشكيل مكون من الأسماء الآتية، حراسة المرمى: دانيال أكبيي، خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم، خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، الوسط الهجومي: أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز، الهجوم الصريح: أوديون إيجالو.