اونلاين | كورة online مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر كورة ستار yalla shoot يلا شوت الجديد ماتش تونس اليوم bein sport أونلاين

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القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم:

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موعد مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر اليوم:

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تشكيلة تونس المتوقعة:

حراسة المرمي: معز حسن.

خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة.

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خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

تشكيلة نيجيريا المتوقع:

حراسة المرمي: دانيال أكبيي.

خط الدفاع: أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو – سامويل تشوكويز.

خط الهجوم: أحمد موسي – أليكس أيووبي – أوديون إيجالو.

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