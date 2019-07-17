اونلاين | مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر tunisia vs nigeria يلا شوت رابط ماتش تونس beIN SPORTS HD المفتوحة

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بث مباشر تونس ونيجيريا - أمم أفريقيا 2019 - تنطلق مباراة تحديد المركز الرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين تونس ونيجيريا والتي تنطلق في التاسعة مساءًً بتوقيت مصر اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والقنوات الناقلة وروابط البث وتشكيلة المنتخبين المتوقعة.

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 5 مرات، لم تفز تونس في أية مباراة وتعادلا في 4 مباريات وفازت نيجيريا في مباراة واحدة.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقنوات beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة

- تشكيلة تونس: في حراسة المرمى: معز بن شريفية في الدفاع: ياسين مرياح- أسامة الحدادي- محمد دراجير- نسيم هنيد في الوسط: فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- إلياس السخيري Advertisements في الهجوم: وهبي الخزري- أنيس البدري- طه ياسين الخنيسي

تشكيل نيجيريا كالتالي:-

حراسة المرمى : دانييل أكبي

الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس

خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي

الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى

- روابط البث المباشر: يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تونس ضد منتخب نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS.