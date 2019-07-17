شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يتعاقد مع هذا اللاعب مقابل 24 مليون يورو والان مع التفاصيل

قالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي حول انتقال كيران تريبير لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت "سكاي سبورت" أن كيران تريبير انتقل لصفوف أتليتكو مدريد بقيمة 24 مليون يورو (20 مليون جنيه استرليني)، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي خلال ساعات، وعقبها يوقع على عقود انتقاله للفريق رسميا.

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