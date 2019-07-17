شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتحدث عن مباريات الأهلي المتبقية في الدوري واستبعاده من المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباريات فريقه المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المسابقة المحلية برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك. Advertisements وأضاف هاني خلال لقاء عبر قناة «الأهلي»: «المباراتان المقبلتان لهما أهمية كبيرة وسنحاول الفوز بهما للحصول على بطولة الدوري». وتابع: «وجود الجماهير في المدرجات يطمئن اللاعبين ويجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم». واختتم: «كنت أتمنى الانضمام لمنتخب مصر وحزنت كثيرًا على استبعادي، ولكن سعدت بردة فعل الجماهير لأنهم كانوا يرون أنني أستحق أن أحصل على الفرصة».

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