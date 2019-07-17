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المصري يواصل تدريباته بمعسكره المغلق في برج العرب

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حالياً بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

أدى الفريق تدريباته على فترتين، الأولى صباحية واستمرت لنحو ساعتين ركز خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على النواحي البدنية بشكل كبير، فيما جاءت الفترة المسائية لتشهد تركيزاً على النواحي الفنية والتكتيكية، وهي التي يحرص من خلالها الجهاز الفني على تلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة، بينما خاض رباعي حراس المرمى تدريباً شاقاً تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكان المصري قد فاز على نظيره فريق المجد السكندري بأربعة أهداف للاشئ في المباراة التي جرت بينهما مساء أول أمس، على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره المغلق ببرج العرب.

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