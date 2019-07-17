شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع «تريبير» قادمًا من توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إتمام صفقة انتقال ظهير أيمن نادي توتنهام الإنجليزي، كيران تريبير، مقابل 20 مليون يورو، لمدة 3 سنوات.

خاض اللاعب صاحب الـ28 عامًا 16 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، حيث بدأ مسيرته الدولية مع منتخب «الأسود الثلاثة» بلقاء اسكتلندا في 2017.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمت صفقة انتقال تريبير من نادي توتنهام، الرجل الإنجليزي وقع عقد لمدة 3 سنوات، مرحبا بك في عائلة الأتلتي».