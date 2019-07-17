شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي يفضل هذا الكمبوند.. والزمالك يبحث عن سكن للهداف المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشرف بن شرقي لاعبا جديدا فى الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل جدران القلعة البيضاء نادى الزمالك قيام مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور بالبحث عن مكان لإقامة اللاعب المغربى أشرف بن شرقى، بالقاهرة عقب إتمام انتقاله للقلعة البيضاء.
ويصل بن شرقى القاهرة فى الثامنة من مساء اليوم استعدادًا للانضمام الرسمى للزمالك بعد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الشيخ زايد وجهة أشرف بن شرقى المقبلة
وأكد المصدر أن الزمالك يفضل إقامة نجم الزمالك الجديد فى إحدى شقق الشيخ زايد نظرًا لتفضيل عدد من العرب بالنادى الإقامة هناك بالإضافة إلى أنه بعيدا تمامًا عن منطقة وسط البلد التى يصعب التحكم فيها على اللاعبين.
وأوضح أن هناك مفاضلة بين أكثر من كمبوند بالشيخ زايد لاختيار الأفضل بينهم لإقامة اللاعب به.
خاض اللاعب تجربة احتراف قوية بالدورى السعودى عبر نادى الهلال واحد من اصحاب اللمسة الجميلة فى عالم الساحرة المستديرة ويمتلك قدرات فنية وبدنية قد تكون مفاجأة وحديث الوسط الرياضى المصرى خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقي يفضل هذا الكمبوند.. والزمالك يبحث عن سكن للهداف المغربى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.