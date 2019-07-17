شكرا لقرائتكم 4 مواسم كروية.. كريم بامبو بالفنالة البيضاء فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى، لمدة 4 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى مسئولو الزمالك صفقة ضم كريم بامبو، بعد عدة جلسات عقدها اللاعب مع المسئولين، ليوقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء رسميا لمدة 4 سنوات مقبلة.

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وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.