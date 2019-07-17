شكرا لقرائتكم إنبى يطلب 2 مليون جنيه لرحيل بوجى للدوري الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي إنبى، تقاضى 2 مليون جنيه، للموافقة على رحيل عبد الرحمن عمرو عبد الفتاح الشهير بـ"بوجى"، هداف منتخب الشباب والفريق البترولي مواليد 1999، لصفوف نادي الإمارات الإماراتي.

عبد الرحمن عمرو عبد الفتاح بوجى Advertisements وأرسل نادي الإمارات ، فاكسا رسميا لنادى إنبى يطلب فيه التعاقد مع "بوجى"، وطلب مسئولي النادي الإماراتي الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم. وحدد نادي إنبى مليونى جنيه للموافقة على رحيل بوجى للإمارات الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وقضى بوجى الست شهور الأخيرة ضمن صفوف نادي الاتحاد المنستيري التونسي بعد انتقاله خلال فتره الانتقالات الشتوية في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، حيث يعد أحد المواهب المميزة في قطاع الناشئين بالنادي البترولي وتلقي العديد من العروض الخارجية والمحلية خلال الفترة الماضية.

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