شكرا لقرائتكم الثلاثة يكررونها.. كريم بامبو نجم مصرى جديد مهدد بالإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح كريم بامبو لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى مهددًا بالإيقاف خلال الفترة المقبلة. ووقع اللاعب الأسمر لعدد من الأندية على رأسها الأهلى والزمالك وسموحة خلال الأيام الماضية ليضع اللاعب نفسه أمام ممر الإيقاف تنفيذا للائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم. Advertisements وجاء انتهاء تعاقد اللاعب الأسمر مع ناديه السابق الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى ليفتح باب الأمل لعدد من الأندية فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. واشتد الصراع بين الأهلى والزمالك فى سوق الانتقالات الصيفية حيث أصبح كل ناد يقوم بالتوقيع يوميًا مع صفقات جديدة للرد إعلاميا واستعراض عضلاته أمام الجماهير.

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