كريم بامبو يوقع لثلاثة أندية ويفجر أزمة جديدة...

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جدة - عمرو شويل كريم بامبو يوقع لثلاثة أندية



تصدر كريم بامبو لاعب الفريق الكروي الأول السابق بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مشهد الانتقالات الصيفية الحالية التى تتصارع فيها الأندية لخطف نجوم الكرة سواء المحليين أو العرب والأجانب.

وكشفت الساعات القليلة الماضية قيام كريم بامبو لنادى سموحة ليكون ثالث الأندية التى وقع لها اللاعب بعد الأهلى الذى وقع لها قبل اشهر والزمالك الذى تأكد توقيعه له خلال الأيام القليلة الماضية.

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كريم بامبو يفجر أزمة بين القطبين



وبات كريم بامبو صفقة الصيف التى ستشهد صراعا ثلاثياً بين الأندية الثلاثة خاصة وأنه موهبة كروية لا يختلف عليها أحد ويتمتع بقدرات تجعله مؤهل لخوض التجربة فى أى من الأندية المصرية والعربية.

واشتد الصراع بين الاهلى والزمالك فى سوق الانتقالات الصيفية حيث اصبح كل نادى يقوم بالتوقيع يوميًا مع صفقات جديدة للرد اعلاميا واستعراض عضلاته أمام الجماهير.