شكرا لقرائتكم رينارد مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب الحالي دخل دائرة المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الذى تمت إقالته مؤخراً بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.

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أوضح المصدر أن هناك ترقب لإنهاء رينارد عقده مع المنتخب المغربي وسيتم التفاوض معه لمعرفة طلباته المادية لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيله بشكل رسمي عن المنتخب المغربي.

يعد حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب و من بعده إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري أقوي المرشحين لتدريب المنتخب فى حالة فشل التعاقد مع مدرب أجنبي.