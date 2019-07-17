شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى المغربى الرابع يسكن برج القمة بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يلعب أشرف بن شرقى فى القمة 118؟



بات أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك رابع نجم ينضم لبرج القمة بالدورى المصرى خلال الفترة الماضية للقطبين.

ويواجه أشرف بن شرقى تحدى كبير للغاية خاصة وأن لاعبى القطبين المغاربة لم يحالفهم الحظ خلال الفترة الماضية بدءًا من وليد أزارو الذى لم يقنع جماهير الاهلى بالإضافة القوية للمارد الأحمر بينما غاب التوفيق أيضًا عن حميد أحداد وخالد بوطيب لاعبا الزمالك حاليًا حيث لم يفلح أى منهما بتقديم أوراق اعتماده ليكون إضافة قوية للقلعة البيضاء ليقترب أحداد من الخروج من الباب الخلفى لميت عقبة والذهاب مجددا للدورى المغربى بحثًا عن فرصة جديدة لاثبات الذات ومن ثم ربما العودة مجددًا لتكرار الفرصة التى حصل عليها فى النادى.

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أشرف بن شرقي

وبينما الجميع اقتنع بعدم حاجة الفريق الأبيض لحاجة حميد أحداد يأتى زميله بالفريق خالد بوطيب مهاجم الفريق المنتقل من الدورى التركى إلى الزمالك بحثاً عن تأكيد أنه مهاجم عالمى قادر على صنع الفارق مع الزمالك خاصة وأن الفريق فشل فى إيجاد مهاجم قوى يقود الفريق.

ويصل بن شرقى القاهرة فى الثامنة من مساء اليوم استعدادًا للانضمام الرسمى للزمالك بعد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.