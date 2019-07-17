طنطا يتفاوض مع مهاجم الأهلى الشاب...

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جدة - عمرو شويل يتفاوض مسئولو طنطا برئاسة فايزعريبى ، مع هشام شعبان مهاجم الأهلى مواليد 1997 لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز. ويعد هشام شعبان مهاجم فريق الأهلى مواليد 97 من أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلال بطولات النأشئين داخل جدران القلعة الحمراء. Advertisements وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني.

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