شكرا لقرائتكم بعد الأهلي وسموحة.. كريم بامبو يوقع للزمالك في جلسة نجل الرئيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من كريم بامبو لاعب الإسماعيلى والمنتهى تعاقده مع الدراويش أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للزمالك وسموحة خلال الفترة الأخيرة.

بامبو من حقه التوقيع لأى ناد حاليا بعد نهاية عقده مع الإسماعيلى وكشف المصدر ذاته إن اللاعب وقع للزمالك فى جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى السابق خلال الفترة الماضية على أن ينهى مسئولى القلعة البيضاء أمر توقيعه لسموحة بشكل ودى خاصة إن النادى السكندرى سيحصل على لاعبين من الفريق الأبيض على سبيل الإعارة وهم عماد فتحى ومحمد أشرف روقة.

كان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقف ويحصل على توقيع اللاعب رسميا، وسبق وحصل الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الدراويش الذى يحق له التوقيع لأى نادى حاليا.