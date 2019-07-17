شكرا لقرائتكم إنفانتينو داخل المتحف المصرى من أجل سيلفى "توت عنخ أمون"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتحف المصري بالقاهرة صباح اليوم، الأربعاء، قبل حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ووصل رئيس فيفا القاهرة مساء امس واتحه إلى مقر اقامته بحي الزمالك، حيث تعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأحد الفنادق المطلة على النيل.

ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو مباراتي المركز الثالث اليوم بين تونس ونيجيريا في ستاد السلام، والنهائي بعد غد بين الجزائر والسنغال باستاد القاهرة.



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إنفانتينو فى المتحف المصرى

إنفانتينو فى المتحف المصرى