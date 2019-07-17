شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه: الجزائر والسنغال استحقا العبور للنهائى وسأشجع هذا المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسنى عبد ربه قائد فريق الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق إن الجزائر و السنغال أستحقا الوصول الى المباراة النهائية بأمم أفريقيا بسبب الجدية التى ظهرت عليهم منذ الدقيقة الأولى من البطولة مؤكدا أنه يتمنى تحقيق محاربى الصحراء رفع كأس البطولة الجمعة المقبل.

أكد عبد ربه خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن المباراة النهائية لامم أفريقيا 2019 بين الجزائر و السنغال ستشهد صعوبة كبيرة للغاية على الفريقين بسبب قوة اللاعبين والاداء القوى الذى ظهروا به خلال مباريات البطولة منذ بداتيها.

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال فى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا 2019 يوما لجمعة المقبل باستاد القاهرة ، بعد تخطيهما منتخبى نيجيريا وتونس فى دور نصف النهائي من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.