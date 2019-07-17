شكرا لقرائتكم أهلي جدة يكسب ثاني مبارياته الودية في النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب أهلي جدة ثاني مبارياته الودية على رودار فيليني بهدف دون رد ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا. وسجل اللاعب الشاب محمد بصاص العائد من فترة إعارة مع التعاون الموسم الماضي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة. ودفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بالمنضمين حديثاً إلى الفريق، الظهير الأيمن يزيد البكر والمدافع محمد خبراني، بالإضافة إلى الوافد الجديد الصربي دانييل أليكسيتش في التشكيلة الأساسية، فيما شارك البوسني ساريتش وسلطان مندش في الشوط الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يكسب ثاني مبارياته الودية في النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.