شكرا لقرائتكم الهلال يواصل انتصاراته في المباراة الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تحقيق الانتصارات في مبارياته الودية عندما تغلب على بودافوكي الهنغاري يوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف. وسجل الهلال هدفين على مدار الشوطين، إذ أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الأول في الدقيقة 23، وعادل الفريق الهنغاري النتيجة في الدقيقة 51، قبل أن يسجل عبدالله الحافظ هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وشهد الشوط الثاني مشاركة اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بعد انتقاله إلى صفوف الهلال نهاية الأسبوع الجاري.

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