شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحدد شروطه المالية لانتقال مهاجم منتخب الشباب إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادي إنبى، شروطه المالية للموافقة على رحيل عبد الرحمن عمرو عبد الفتاح الشهير بـ"بوجى"، هداف منتخب الشباب والفريق البترولي مواليد 1999، لصفوف نادي الإمارات الإماراتي.

كان نادي الإماراتي قد أرسل فاكسا رسميا لنادى إنبى يطلب فيه التعاقد مع "بوجى"، وطلب مسئولي النادي الإماراتي الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقضى بوجى الست شهور الأخيرة ضمن صفوف نادي الاتحاد المنستيري التونسي بعد انتقاله خلال فتره الانتقالات الشتوية في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، حيث يعد أحد المواهب المميزة في قطاع الناشئين بالنادي البترولي وتلقي العديد من العروض الخارجية والمحلية خلال الفترة الماضية.

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