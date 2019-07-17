أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جون أنطوى يواجه مصيرا مجهولا بعد تعاقد الزمالك مع بن شرقى، المصرى يتفق مع بيراميدز على انتقال إسلام عيسى مقابل 35 مليون جنيه.

جون أنطوى يواجه مصيرا مجهولا بعد تعاقد الزمالك مع بن شرقى

أصبح جون أنطوى مهاجم فريق مصر المقاصة يترقب مصيراً مجهولاً بعدما أنها مسئولو الزمالك صفقة المغربى أشرف بن شرقى، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

الأهلى يفحص رمضان صبحى غداً بسبب آلام العضلة الضامة

يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص طبى، غداً الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى ودية البلاستيك التى يخوضها الفريق مساء نفس اليوم.

عمر السعيد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الجونة

يقترب عمر السعيد من قيادة هجوم الزمالك فى مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الجونة وبهاء مجدى البديل

يغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك عن فريقه فى مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

المصرى يتفق مع بيراميدز على انتقال إسلام عيسى مقابل 35 مليون جنيه

يعلن خلال الساعات المقبلة مسئولو النادى المصرى إتمام صفقة انتقال إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق إلى فريق بيراميدز، بعد الأزمة التى فجرها اللاعب مؤخرا فى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

عرض إماراتى لضم محمد إبراهيم من الزمالك

تلقى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، عرضًا إماراتيًا عن طريق أحد الوسطاء، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن اللاعب ينتظر رأى مسئولى الأبيض فى رحيله من عدمه خلال الفترة الجارية.

لجنة التخطيط بالأهلى ترفض ضم ثنائى المقاصة فى الصيف

تحفظت لجنة التخطيط بالأهلى على ضم ثنائى المقاصة الغانى جون أنطوى وإسلام جابر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى القادم.