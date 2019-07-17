اتحاد الكرة يترقب مصير رينارد مع المغرب للتعاقد معه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول باتحاد الكرة أن الفرنسي هيرفي رينارد دخل دائرة المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الذى تمت إقالته مؤخراً بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري. تابع المصدر أن هناك ترقب لإنهاء رينارد عقده مع المنتخب المغربي وسيتم التفاوض معه لمعرفة طلباته المادية لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة فى حالة رحيله بشكل رسمي عن المنتخب المغربي. يعد حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب و من بعده إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري أقوي المرشحين لتدريب المنتخب فى حالة فشل التعاقد مع مدرب أجنبي.

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