طنطا يفاوض هشام شعبان مهاجم الأهلى الشاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو طنطا بقيادة فايزعريبى رئيس النادى، خط مفاوضات مع هشام شعبان مهاجم فريق الأهلى مواليد 1997 لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز. ويعد هشام شعبان مهاجم فريق الأهلى مواليد 97 من أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلال بطولات النأشئين داخل جدران القلعة الحمراء. وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. Advertisements نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني.

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