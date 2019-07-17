شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفض اشتباك "بامبو" مع سموحة بورقة "الإعارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى المنتهى تعاقده مع الدراويش عن توقيعه على عقود الانضمام لنادى الزمالك وكذلك سموحة خلال الفترة الأخيرة.

ويحق لبامبو التوقيع لأى ناد بعد نهاية عقده مع الإسماعيلى وكشف المصدر ذاته إن اللاعب وقع للزمالك فى جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى السابق خلال الفترة الماضية على أن ينهى مسئولى القلعة البيضاء أمر توقيعه لسموحة بشكل ودى خاصة إن النادى السكندرى سيحصل على لاعبين من الفريق الأبيض على سبيل الإعارة وهم عماد فتحى ومحمد أشرف روقة.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الدراويش الذى يحق له التوقيع لأى نادى حاليا.