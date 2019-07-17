شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات تفصل كهربا عن التوقيع لأحد أندية الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، من التوقيع لأحد أندية الدورى التركى خلال الساعات المقبلة، خاصة بعدما تلقى العديد من العروض خلال تواجده حاليًا فى تركيا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن كهربا تلقى عدد من العروض المناسبة بالإضافة إلى عرض دينزلى سبور التركى الذى تعطل فى الوقت الحالى بسبب الخلاف بين الطرفين على المقابل المادى، موضحًا أن اللاعب سيقوم بالتوقيع لأحد الأندية خلال الساعات المقبلة.

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أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.

ولا تزال الأزمة مثارة بين الطرفين، لاسيما بعد إعلان رئيس الزمالك اعتزامه قبول اعتذار اللاعب شريطة موافقة خالد جلال المدير الفني والاعتذار للاعبين والجماهير، وهو ما قد يجعل الأزمة تأخذ منعرجا جديدا ويتم إغلاقها بالتوصل إلى حل يرضي الطرفين، ويتم ترضية اللاعب وإدراجه ضمن لاعبي الفئة الأولى بميت عقبة، أو الاستمرار في الشكوى حال عدم التغير في الموقف.