شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يبحث عن "ظهير أيسر" لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو نادى وادى دجلة، عن ظهير أيسر من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويكثف وادى دجلة البحث عن "باك لفت" لتدعيم الجبهة اليسرى وفقًا لرغبة اليونانى تاكيس جونيس، الذى طلب التعاقد مع لاعب صغير فى السن لتدعيم هذا المركز.

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وكان الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة أخطر لاعبى الفريق بموعد العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذللك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق.

وأبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالعودة للتدريبات على ملعب النادي، يوم السبت المقبل، حيث كان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.

وكان المدير الفنى لوادى دجلة، قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.