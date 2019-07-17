شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يبدأ غدا مشوار بطولة "نيوم" الودية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المنتخب الوطني للكرة الشاطئية ، غدا الخميس مشواره في بطولة كأس مدينة نيوم التي تقام بالسعودية، في الفترة من ١٧ الي ٢٠ يوليو الحالي، بمواجهة منتخب الصين.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.

وتحدد موعد المباريات على النحو التالي :

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الأربعاء ١٧ يوليو : الإمارات أمام إنجلترا، والسعودية أمام الصين

الخميس ١٨ يوليو : مصر أمام الصين، وعمان أمام الإمارات

الجمعة ١٩ يوليو : عمان أمام إنجلترا، والسعودية أمام مصر.