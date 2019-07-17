إنفانتينو يصل القاهرة لحضور اجتماعات الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

وصل السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة اليوم الأربعاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة للعبة (كاف).

ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، بين منتخبي تونس ونيجيريا اليوم.

كما سيحضر رئيس فيفا المباراة النهائية للمسابقة القارية بين منتخبي الجزائر والسنغال بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

كان إنفانتينو قد حضر مراسم افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي .